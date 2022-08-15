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Специалист по этикету Баранова заявила о неуместности длинных голосовых сообщений в ряде случаев

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Специалист по этикету Татьяна Баранова заявила о неуместности длинных голосовых сообщений в ряде случаев.
Специалист по этикету Баранова заявила о неуместности длинных голосовых сообщений в ряде случаев
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Без предупреждения отправить кому-то шестиминутное голосовое сообщение на постороннюю тему — это не самая хорошая идея. Сегодня выработалась норма, что человек, которому нужно отправить голосовое сообщение, прежде всего задаёт вопрос своему собеседнику: можно ли я отправлю ответ на твой вопрос голосом?» — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если есть возможность, можно объяснить, что есть какие-то нюансы.

Как отметила Баранова, если прослушивание аудиозаписей доставляет неудобства, то стоит предупредить собеседника о том, что голосовые сообщения нежелательны.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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