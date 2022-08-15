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Аналитики заявили о снижении числа предложений о покупке нового элитного жилья в Москве

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Количество предложений о покупке нового элитного жилья в Москве снизилось на 42% за год, заявили аналитики компании «Метриум».
Аналитики заявили о снижении числа предложений о покупке нового элитного жилья в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом сообщает newizv.ru.

Во II квартале 2022 года на рынке представлено 668 элитных квартир и апартаментов в 46 проектах. Годом ранее этот показатель составлял 1,2 тыс.

В премиум-сегменте наблюдается противоположная ситуация. Число предложений на рынке за год выросло более чем вдвое — с 2 тыс. до 4,6 тыс. квартир и апартаментов.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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