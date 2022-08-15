Аналитики заявили о снижении числа предложений о покупке нового элитного жилья в Москве
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Об этом сообщает newizv.ru.
Во II квартале 2022 года на рынке представлено 668 элитных квартир и апартаментов в 46 проектах. Годом ранее этот показатель составлял 1,2 тыс.
В премиум-сегменте наблюдается противоположная ситуация. Число предложений на рынке за год выросло более чем вдвое — с 2 тыс. до 4,6 тыс. квартир и апартаментов.
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