Аналитики заявили о снижении числа предложений о покупке нового элитного жилья в Москве

Количество предложений о покупке нового элитного жилья в Москве снизилось на 42% за год, заявили аналитики компании «Метриум».

Об этом сообщает newizv.ru.

Во II квартале 2022 года на рынке представлено 668 элитных квартир и апартаментов в 46 проектах. Годом ранее этот показатель составлял 1,2 тыс.

В премиум-сегменте наблюдается противоположная ситуация. Число предложений на рынке за год выросло более чем вдвое — с 2 тыс. до 4,6 тыс. квартир и апартаментов.

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