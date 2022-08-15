В парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года

В парках Московской области побывали более 34 млн человек с начала года.

Об этом сообщает РИАМО.

«С января по июль 2022 года мы видим, что 34,5 млн посещений зафиксировано в наших парках», — заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На территории области работает 183 парка. В них регулярно проходят концерты и развлекательные мероприятия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.