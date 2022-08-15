военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года

Короткая ссылка
В парках Московской области побывали более 34 млн человек с начала года.
В парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом сообщает РИАМО.

«С января по июль 2022 года мы видим, что 34,5 млн посещений зафиксировано в наших парках», — заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На территории области работает 183 парка. В них регулярно проходят концерты и развлекательные мероприятия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить