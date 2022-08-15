Автоэксперт Моржаретто высказался об индийском автопроме
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«У индийского автопрома есть несколько моделей, которые гипотетически могут быть предложены сразу российскому рынку. В частности, несколько небольших кроссоверов, которые у них хорошо продаются», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил Моржаретто, основными минусами автомобилей, произведённых в Индии, являются низкие стандарты безопасности.
«Все те модели, которые на индийском рынке продаются, для нас напрямую не годятся. Но есть некоторые модели, которые можно представить и у нас», — добавил Моржаретто.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.