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Автоэксперт Моржаретто высказался об индийском автопроме

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Автоэксперт Игорь Моржаретто высказался об индийском автопроме.
Автоэксперт Моржаретто высказался об индийском автопроме
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«У индийского автопрома есть несколько моделей, которые гипотетически могут быть предложены сразу российскому рынку. В частности, несколько небольших кроссоверов, которые у них хорошо продаются», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Моржаретто, основными минусами автомобилей, произведённых в Индии, являются низкие стандарты безопасности.

«Все те модели, которые на индийском рынке продаются, для нас напрямую не годятся. Но есть некоторые модели, которые можно представить и у нас», — добавил Моржаретто.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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