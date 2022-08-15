В Подмосковье более 110 тысяч семей получили сертификаты на региональный маткапитал
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Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Более половины семей направили его на улучшение жилищных условий, а 27 тыс. родителей — на получение выплаты по 50 тыс. рублей», — отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
Сертификат на регматкапитал выдаётся в связи с рождением или усыновлением второго и последующих детей с 2011 по 2016 год.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.