Филолог Исаев рассказал, как правильно склонять название района Люблино

Заместитель директора института языкознания Российской академии наук Игорь Исаев рассказал, как правильно склонять Люблино и другие названия районов Москвы.

В разговоре с «Вечерней Москвой» Исаев сказал, что орфографическая норма заставляет склонять названия географических объектов — то есть правильно говорить «он живёт в Люблине» (но в районе Люблино).

Он также отметил, что в последние годы появилась тенденция не склонять существительные, называющие города, населённые пункты и районы городов, которые имеют окончание -о, хотя это неправильно.

Филолог отметил, что названия географических объектов и районов необходимо склонять так же, как и все остальные слова, то есть правильно говорить и писать «в Люблине», а не «в Люблино».

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