военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Филолог Исаев рассказал, как правильно склонять название района Люблино

Короткая ссылка
Заместитель директора института языкознания Российской академии наук Игорь Исаев рассказал, как правильно склонять Люблино и другие названия районов Москвы.
Филолог Исаев рассказал, как правильно склонять название района Люблино
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

В разговоре с «Вечерней Москвой» Исаев сказал, что орфографическая норма заставляет склонять названия географических объектов — то есть правильно говорить «он живёт в Люблине» (но в районе Люблино).

Он также отметил, что в последние годы появилась тенденция не склонять существительные, называющие города, населённые пункты и районы городов, которые имеют окончание -о, хотя это неправильно.

Филолог отметил, что названия географических объектов и районов необходимо склонять так же, как и все остальные слова, то есть правильно говорить и писать «в Люблине», а не «в Люблино».

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить