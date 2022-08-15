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Эксперт по недвижимости Аверс дала рекомендации по покупке квартиры

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Эксперт по недвижимости Ксения Аверс рассказала, что будет с ценами на недвижимость в России в ближайшее время.
Эксперт по недвижимости Аверс дала рекомендации по покупке квартиры
  • Gettyimages.ru
  • © xijian

С высокой долей вероятности большого падения цен на недвижимость как в Москве, так и в регионах не будет. Возможно лишь точечное снижение цены на некоторые неликвидные объекты, сообщила она в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Желающим приобрести квартиру на вторичном рынке Аверс порекомендовала делать это сейчас, предлагая продавцу торг. Так можно сэкономить до 30% от стоимости объекта.

Тем, кто хочет инвестировать в квадратные метры, лучше покупать жильё на первичном рынке и в ипотеку. Эксперт посоветовала обратить внимание на мини-студии или крохотные квартиры, которые проще сдавать, получая доходность.

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