Стоимость и расстояние до метро стали самыми популярными параметрами при поиске жилья

Эксперты сервиса «Яндекс Аренда» проанализировали предпочтения арендаторов квартир и выяснили, какие параметры при поиске квартиры являются среди них наиболее популярными.

Об этом пишут «Известия».

При поиске квартиры будущие арендаторы обращают внимание в первую очередь на стоимость — фильтр «максимальная цена» в поиске устанавливает треть пользователей.

Также им важно знать, какое время занимает дорога от дома до метро, есть ли в квартире мебель и бытовая техника.

Ещё один популярный запрос у арендаторов — возможность снимать жильё с питомцем, этот фильтр также находится в топе у аудитории сервиса.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.