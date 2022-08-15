Стоимость и расстояние до метро стали самыми популярными параметрами при поиске жилья
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Об этом пишут «Известия».
При поиске квартиры будущие арендаторы обращают внимание в первую очередь на стоимость — фильтр «максимальная цена» в поиске устанавливает треть пользователей.
Также им важно знать, какое время занимает дорога от дома до метро, есть ли в квартире мебель и бытовая техника.
Ещё один популярный запрос у арендаторов — возможность снимать жильё с питомцем, этот фильтр также находится в топе у аудитории сервиса.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.