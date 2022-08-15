В Сарапуле прекратили деятельность сети подпольных казино
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Удмуртии.
Установлено, что подозреваемые в соучастии с организатором обеспечивали функционирование подпольных казино на территории Сарапула.
Они предоставляли посетителям доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, выполняли функции кассиров и администраторов.
Подозреваемые свою вину признали.
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