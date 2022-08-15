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В Сарапуле прекратили деятельность сети подпольных казино

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В Сарапуле (Удмуртия) прекращена деятельность сети подпольных казино. В незаконной организации и проведении азартных игр по предварительному сговору подозревают четырёх местных жительниц.
В Сарапуле прекратили деятельность сети подпольных казино
  • РИА Новости

Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемые в соучастии с организатором обеспечивали функционирование подпольных казино на территории Сарапула.

Они предоставляли посетителям доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, выполняли функции кассиров и администраторов.

Подозреваемые свою вину признали.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

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