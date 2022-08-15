В Подмосковье прошла регата радио Monte Carlo

В Московской области прошла регата радио Monte Carlo.

Программа включала в том числе бизнес-сессию «Русская медиагруппа: Creative & Business. Эмоциональное таргетирование: благородная классика и дерзкий диджитал».

«Мы обсуждаем и классический, и цифровой маркетинг, в первую очередь в контексте Дальнего Востока, так как наше мероприятие предваряет Восточный экономический форум. В моём представлении Дальний Восток — это место, которое будет притягивать людей, по-настоящему вовлечённых. Такие люди видят в этом регионе новые возможности и готовы много работать на благо края», — заявил модератор дискуссии, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников.

Также обсуждались вопросы, посвящённые аудитории современных брендов, перспективам цифровых технологий и другие.