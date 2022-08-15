Бочкарёв: в Москве построят почти 250 км дорог к 2025 году

В Москве планируют построить около 249 км дорог и 130 различных транспортных сооружений до конца 2024 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Интенсивное развитие Москвы, связанное во многом с активным строительством недвижимости, требует создания эффективной транспортной модели. В столице ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 км дорог. С начала этого года уже завершено строительство 21 км дорог, восьми тоннелей, эстакад и мостов, а также трёх пешеходных переходов», — сообщил Бочкарёв.

Как отметил глава Стройкомплекса, активное строительство дорог в столице будет продолжено.

С 2011 года в столице построили 1121,3 км дорог — около 20% от существующей улично-дорожной сети. Также возведены 331 искусственное транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

«Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 км дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов», — уточнил Бочкарёв.

Он добавил, что ключевым проектом на ближайшие годы станет Московский скоростной диаметр (МСД).