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Тревел-эксперт Васильева порекомендовала Ленинградскую область для путешествий в автодоме

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Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, в какие точки России можно отправиться путешествовать в автодоме или кемпер-трейлере (автодом с прицепом).
Тревел-эксперт Васильева порекомендовала Ленинградскую область для путешествий в автодоме
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Планируя маршрут, желательно строить его так, чтобы от одного кемпинга до другого было не больше 200 км, иначе практически всё путешествие придётся провести за рулём, заявила специалист в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, кемпинги в России пока не так хорошо распространены, но кое-где их уже довольно много.

В первую очередь речь идёт о Ленинградской области, территории вокруг Ладожского озера и Карелии. Неплохо обстоит дело в Московской области и у городов Золотого кольца, отметила Васильева.

По её словам, неплохой выбор кемпингов есть в Дагестане — у Дербента и Каспийска, а также на Алтае — у Телецкого озера и подножия горы Белухи.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.

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