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Власти Москвы заявили, что спад столичной экономики в 2022 году составит 3—4%

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Спад экономики Москвы в 2022 году составит 3—4% и затронет сферу автомобилестроения и металлургии, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
Власти Москвы заявили, что спад столичной экономики в 2022 году составит 3—4%
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Произошла практически полная остановка автомобилестроения и связанных с ним отраслей. Если брать металлургию, остановилось наше совместное с японскими инвесторами прессовое производство», — заявил Ефимов.

По его словам, небольшое замедление в реальном выражении фиксируется в объёмах торговли, особенно непродовольственными товарами и автомобилями.

При этом в других сферах сохраняется благоприятная ситуация, заключил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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