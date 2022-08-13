В Екатеринбурге во время нелегальных ночных гонок машину занесло в сторону зрителей

В Екатеринбурге во время нелегальных ночных гонок автомобиль занесло в сторону группы зрителей. Об этом сообщило издание URA.RU.

Как рассказал изданию очевидец, нелегальные гонки проходили в районе тупика Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Также он предоставил видео, на котором видно, как машина делает резкий поворот и её заносит к обочине, где находятся люди.

В свою очередь, в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга заявили, что «водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на ограждение.

«Когда поехал в сторону людей, они успели отбежать, никто не пострадал», — сказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что дрифтовать разрешено на специальных площадках, а не на общих дорогах.