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В Екатеринбурге во время нелегальных ночных гонок машину занесло в сторону зрителей

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В Екатеринбурге во время нелегальных ночных гонок автомобиль занесло в сторону группы зрителей. Об этом сообщило издание URA.RU.
В Екатеринбурге во время нелегальных ночных гонок машину занесло в сторону зрителей
  • РИА Новости

Как рассказал изданию очевидец, нелегальные гонки проходили в районе тупика Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Также он предоставил видео, на котором видно, как машина делает резкий поворот и её заносит к обочине, где находятся люди.

В свою очередь, в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга заявили, что «водитель при управлении BMW потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на ограждение.

«Когда поехал в сторону людей, они успели отбежать, никто не пострадал», — сказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что дрифтовать разрешено на специальных площадках, а не на общих дорогах.

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