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РИА Новости: Генпрокуратура через суд вернула в бюджет санатории на юге России

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Российская Генпрокуратура через суд вернула в собственность государства санатории на юге России, общая стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гагаринский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Иск рассматривался с февраля 2022 года.

По данным источника, из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъяли 34 санаторно-курортных учреждения, которые состоят из 1763 объектов недвижимости.

Источник рассказал, что в деле участвовали 96 ответчиков и 206 третьих лиц.

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