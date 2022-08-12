В Тверской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Тверской области.
Работами занималась группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы.
Спасатели советуют в случае обнаружения взрывоопасного предмета отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и обратиться в правоохранительные органы.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.