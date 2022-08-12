В Тверской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

В районе деревни Заплавье Осташковского городского округа обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Тверской области.

Работами занималась группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы.

Спасатели советуют в случае обнаружения взрывоопасного предмета отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.