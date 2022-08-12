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На форуме «Армия-2022» ОСК представит свои новинки

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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» свои новинки.
На форуме «Армия-2022» ОСК представит свои новинки
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ОСК.

В частности, будут выставлены суда военного и гражданского назначения — например, катамаран на подводных крыльях HSC 150 В, перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы и круизное пассажирское судно проекта PV300.

Посетители смогут увидеть и продукцию Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», в том числе морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р».

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».

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