На форуме «Армия-2022» ОСК представит свои новинки
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ОСК.
В частности, будут выставлены суда военного и гражданского назначения — например, катамаран на подводных крыльях HSC 150 В, перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы и круизное пассажирское судно проекта PV300.
Посетители смогут увидеть и продукцию Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», в том числе морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р».
Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».