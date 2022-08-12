В Старом Крыму открылась выставка, посвящённая Михаилу Шолохову

В Старом Крыму начала работу выставка, посвящённая писателю Михаилу Шолохову.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Крыма.

Экспозиция «Шолохов. Нобелевский триумф» открылась в Литературно-художественном музее. Она рассказывает о жизни и творчестве Шолохова, а также о судьбе его главного произведения — романа «Тихий Дон».

Посетить выставку можно до 16 октября.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.