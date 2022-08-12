Геленджик принял более 1,5 млн туристов с начала года

Геленджик принял более 1,5 млн туристов с начала 2022 года, заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Зарицкий, на курорте развита гостиничная инфраструктура, есть развлекательные центры, объекты туризма и достопримечательности.

«В последние годы отмечается значительный рост турпотока. С начала года Геленджик посетили свыше 1,5 млн человек, что на уровне показателей прошлого года. Средства размещения в августе заполнены на 82,5%», — сказал он.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.