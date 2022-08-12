Авиаэксперт Гусаров прокомментировал динамику цен на билеты в Турцию

Главный редактор портала «Авиа.ру», авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал динамику цен на билеты в Турцию.

«По факту Турция уже является основным авиационным хабом для россиян, путешествующих в дальнее зарубежье», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Гусаров, ожидать снижения цен пока не приходится.

«Всё-таки когда мы летали по большой маршрутной сети, это была одна ситуация, сейчас ситуация иная, и полёты будут дорогими. Тем более что сейчас пока ещё разгар туристического сезона», — пояснил эксперт.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.