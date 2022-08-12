«Росагролизинг»: импортозамещение тракторов в России обеспечено на 85%
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Об этом он сказал на полях Девятого Открытого чемпионата России по пахоте в Ленинградской области.
«Мы самые крупные покупатели и собственники сельхозтехники в России, 98% комбайнов у нас — отечественные, 85% тракторов — отечественные, 15% — тракторы, которые производятся в Белоруссии, поэтому я считаю, что мы достаточно хорошо импортозаместились», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент есть определённые логистические проблемы, но они будут преодолены.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна. По его словам, в следующем году планируется экспортировать до 50 млн т.