«Росагролизинг»: импортозамещение тракторов в России обеспечено на 85%

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов заявил, что государственная лизинговая компания обеспечила российских аграриев на 98% отечественными комбайнами и на 85% отечественными тракторами.

Об этом он сказал на полях Девятого Открытого чемпионата России по пахоте в Ленинградской области.

«Мы самые крупные покупатели и собственники сельхозтехники в России, 98% комбайнов у нас — отечественные, 85% тракторов — отечественные, 15% — тракторы, которые производятся в Белоруссии, поэтому я считаю, что мы достаточно хорошо импортозаместились», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент есть определённые логистические проблемы, но они будут преодолены.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна. По его словам, в следующем году планируется экспортировать до 50 млн т.