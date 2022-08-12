Житель Чувашии насмерть забил ветерана Великой Отечественной войны

Одного из жителей села Красные Четаи в Чувашии задержали по подозрению в избиении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое привело к смерти женщины.

По версии следствия, мужчина напился в квартире, где проживал с 92-летней родственницей — ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения... на почве личных неприязненных отношений нанёс ей множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении управления СК России по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в ограблении и избиении ветерана Великой Отечественной войны в Подольске. Позднее ветеран скончался.