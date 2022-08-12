Самым распространённым легковым авто в России признали Lada 2107

Самым распространённым легковым автомобилем в России признали Lada 2107. По данным на 1 июля 2022 года, в стране зарегистрировано 1 562 000 таких машин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает Lada 2106. Объём парка — более 1 млн. Замыкает тройку Kia Rio.

По данным аналитиков, российский парк остальных моделей составляет менее миллиона штук.

В «Автостате» также рассказали, что на середину 2022 года в стране насчитывается свыше 45 млн легковых машин.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.