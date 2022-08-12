В Wildberries ввели плату в размере тысячи рублей за возврат ряда товаров

В маркетплейсе Wildberries подтвердили введение платы в размере 1 тыс. рублей за возврат товаров, требующих особых условий перевозки, — к ним относятся хрупкие и крупногабаритные вещи.

«С прошлой недели плата 1 тыс. рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

К указанным группам товаров в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и т. д. При этом доставка товаров, а также подъём на этаж остались бесплатными.

В маркетплейсе предупредили, что система находится в тестовом режиме и могут возникать сбои.

Ранее Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом.

Также сообщалось, что в рамках новой финансовой политики маркетплейс перешёл на расчёты в национальных валютах с международными партнёрами.