военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Wildberries ввели плату в размере тысячи рублей за возврат ряда товаров

Короткая ссылка
В маркетплейсе Wildberries подтвердили введение платы в размере 1 тыс. рублей за возврат товаров, требующих особых условий перевозки, — к ним относятся хрупкие и крупногабаритные вещи.
В Wildberries ввели плату в размере тысячи рублей за возврат ряда товаров
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«С прошлой недели плата 1 тыс. рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

К указанным группам товаров в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и т. д. При этом доставка товаров, а также подъём на этаж остались бесплатными.

В маркетплейсе предупредили, что система находится в тестовом режиме и могут возникать сбои. 

Ранее Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом.

Также сообщалось, что в рамках новой финансовой политики маркетплейс перешёл на расчёты в национальных валютах с международными партнёрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить