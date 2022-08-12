В Wildberries ввели плату в размере тысячи рублей за возврат ряда товаров
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«С прошлой недели плата 1 тыс. рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.
К указанным группам товаров в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и т. д. При этом доставка товаров, а также подъём на этаж остались бесплатными.
В маркетплейсе предупредили, что система находится в тестовом режиме и могут возникать сбои.
Ранее Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом.
Также сообщалось, что в рамках новой финансовой политики маркетплейс перешёл на расчёты в национальных валютах с международными партнёрами.