В России отметили 110-летие с момента образования военно-воздушных сил

На Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации прошли праздничные мероприятия по случаю 110-летия с момента образования военно-воздушных сил.

Отмечается, что в ходе торжественного построения личного главного командования, авиационных объединений, соединений и воинских частей воздушно-космических сил состоялось награждение военнослужащих.

После этого в Главном храме ВС России прошёл молебен по случаю юбилея военно-воздушных сил. Кроме того, состоялся праздничный концерт «Небесные крылья России» с участием творческих коллективов Центрального офицерского клуба ВКС.

В рамках кульминации праздника прошёл воздушный показ пилотажных групп ВКС «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-35 и МиГ-29 соответственно.

Воздушный показ пилотажных групп ВКС «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-35 и МиГ-29

12 августа отмечается 110 лет со дня образования военной авиации России. 12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — воздухоплавательной части Генерального штаба.

Современные военно-воздушные силы представляют собой высокоманёвренный и мобильный род воздушно-космических сил. Они подразделяются по своему предназначению на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам — на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию, которые являются родами ВВС.

Заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, досконально изучается в командовании военно-воздушных сил и в военно-научных организациях.

«Боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, досконально изучается в командовании военно-воздушных сил и в военно-научных организациях. Основное внимание уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства лётного состава в боевом применении новых типов авиационной техники и авиационных средств поражения, разработке новых тактических приёмов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника», — рассказал он.

По его словам, на основе анализа опыта вносятся изменения в программы и планы обучения, позволяющие готовить авиационный персонал с учётом реальных условий ведения боевых действий, вырабатываются рекомендации, которые будут внедряться в практику боевой подготовки армий ВВС и ПВО военных округов.

В России отметили 110-летие с момента образования военно-воздушных сил

Он также рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. По его словам, семеро военных лётчиков удостоены звания Героя России, из них двое — посмертно.