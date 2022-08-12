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Жительница Омска рассказала о моменте обрушения дома

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Жительница Омска Екатерина Синельникова прокомментировала обрушение части дома.
Жительница Омска рассказала о моменте обрушения дома
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Здесь нежилые помещения, поэтому надо смотреть, кто находился в нежилых помещениях. То, что обрушилось... жилых помещений в этом корпусе нет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в момент обрушения она вышла на улицу, чтобы отвести детей от опасного участка.

«Начался треск, посыпался кирпич. Упало односекундно... Я успела на коленках отползти. Оно всё летело на нас», — добавила Синельникова.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный многоквартирный дом обрушился в Советском административном округе Омска.

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