Жительница Омска рассказала о моменте обрушения дома
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Здесь нежилые помещения, поэтому надо смотреть, кто находился в нежилых помещениях. То, что обрушилось... жилых помещений в этом корпусе нет», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, в момент обрушения она вышла на улицу, чтобы отвести детей от опасного участка.
«Начался треск, посыпался кирпич. Упало односекундно... Я успела на коленках отползти. Оно всё летело на нас», — добавила Синельникова.
Ранее сообщалось, что пятиэтажный многоквартирный дом обрушился в Советском административном округе Омска.