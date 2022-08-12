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Удмуртия отправила гумпомощь жителям и школьникам ЛНР

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Фургон с продуктами и предметами первой необходимости для учащихся Луганской Народной Республики выехал из Ижевска утром 12 августа.
Удмуртия отправила гумпомощь жителям и школьникам ЛНР
  • РИА Новости

Его сопровождают сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Гуманитарный груз общим весом 19 т доставят в Донской спасательный центр МЧС России, а далее в составе колонн МЧС России отправят на территорию ЛНР. Основная часть груза — это бутилированная вода и продукты.

Помощь получат и семьи школьников ЛНР. Для учеников жители и организации Удмуртии собрали канцелярские принадлежности и школьную форму к 1 сентября.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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