Житель Омска рассказал, что рухнувший жилой дом был в аварийном состоянии ещё год назад

Житель Омска, где на улице 20-го Партсъезда обвалилась стена жилого дома, сообщил, что здание не ремонтировали, несмотря на явные признаки аварийности.

В разговоре с «Газетой.Ru» он рассказал, что здание было аварийным: около года назад в фасаде дома появилась дыра, однако местные власти не стали ремонтировать дом и расселять жильцов. По его словам, эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой, в таком виде здание простояло год.

«По слухам, проблемы начались из-за самодельных установок душевых, откуда текло, что и привело к образованию дыры. Дом не расселяли и довели до обрушения, опять же, по слухам, из-за очень большого долга за капремонт. Местные власти сказали, что на ремонт дома у них нет денег и что фонд пустой. Про расселение в принципе речи не было», — сказал он.

В настоящее время, по его словам, на месте работают сотрудники МЧС, которые пересчитывают жильцов.

О пострадавших пока сведений нет.

Ранее сообщалось, что пятиэтажный многоквартирный дом обрушился в Советском административном округе Омска.