В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков

Памятные мероприятия, посвящённые 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки «Курск», прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Экипаж крейсера в этот день вспоминают на всех флотах и во всех городах, где жили подводники и их родные.