военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков

Короткая ссылка
Памятные мероприятия, посвящённые 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки «Курск», прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

«По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Экипаж крейсера в этот день вспоминают на всех флотах и во всех городах, где жили подводники и их родные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить