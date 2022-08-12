В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков
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«По многолетней традиции в этот августовский день родственники погибших, представители командования Военно-морского флота России и ветераны-подводники приходят к мемориалу на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков Северного флота. К мемориалу возлагается венок от правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла во время учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года.
Экипаж крейсера в этот день вспоминают на всех флотах и во всех городах, где жили подводники и их родные.