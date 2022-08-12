Бочкарёв заявил о проведении грузовых испытаний самого длинного в московском метро эскалатора

На эскалаторах станции метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершаются пусконаладочные работы, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На четырёх эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы длиной 130 м, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в Московском метрополитене», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в зоне пересадки на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии завершается пусконаладка на четырёх 30-метровых эскалаторах.

«Ведётся также устройство других инженерных систем, в частности противопожарных. В ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспылённой воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах», — сообщил заместитель мэра.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что архитектурно-отделочные работы на станции находятся в высокой степени готовности.

«Завершены архитектурно-отделочные работы в наземном вестибюле, представляющем собой двухэтажное сооружение в форме параллелограмма с опорами в виде шаров диаметром 2,5 м», — заявил он.

Как добавил Кравцов, дизайн станции был определён на международном архитектурном конкурсе. Победителем стало архбюро AI-Architects.