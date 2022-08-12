В городе Лиски мужчина избил заступившуюся за детей учительницу английского
- РИА Новости
«В результате конфликта у педагога диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении СК России.
По данному факту полиция проводит проверку.
Как пишет kp.ru, инцидент произошёл 10 августа. Мужчина начал выгонять детей с детской площадки, якобы чтобы они не сорили.
Проходившая мимо Екатерина Терёшина сделала ему замечание. После разговора на повышенных тонах мужчина ударил женщину кулаком в голову.