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Более 60% россиян ссорились в период подготовки к свадьбе

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Около 62% опрошенных россиян ссорились во время организации свадьбы.
Более 60% россиян ссорились в период подготовки к свадьбе
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Об этом «Газете.Ru» стало известно из результатов совместного исследования ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research.

«Большинство пар (62%) ссорились во время организации торжества. Главной причиной споров четверть россиян (24%) назвали бюджет свадьбы», — говорится в исследовании.

Наряду с этим опрос показал, что в тройку самых приятных моментов во время организации торжества у россиян вошли подбор свадебного платья, подача заявления в ЗАГС и выбор обручальных колец.

Как ранее сообщал «Янтарный край», 7779 браков зарегистрировали в Калининградской области в 2021 году.

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