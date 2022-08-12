За полгода в Москве и области построили более 40 тысяч жилых домов

За первое полугодие в Москве и области построили более 40 тыс. жилых домов.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосстата, в Москве за счёт застройщиков за полгода введено в эксплуатацию 158 многоквартирных жилых домов с 43,7 тыс. квартир. Также в столице за этот период возведено 2,5 тыс. индивидуальных домов за счёт населения общей площадью 494,7 тыс. кв. м.

В Подмосковье за шесть месяцев 2022 года за счёт застройщиков введено в эксплуатацию 238 многоквартирных и 190 индивидуальных домов общей площадью жилых помещений свыше 2,3 млн кв. м. Кроме того, за счёт населения в Подмосковье в первом полугодии было построено около 37,6 тыс. индивидуальных домов общей площадью жилых помещений около 5,9 млн кв. м.

Ранее «Известия» писали, что, по данным аналитиков компании «Метриум», с 2020 года девелоперы сокращают предложение по апартаментам на рынке новостроек Москвы.