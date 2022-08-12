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Садовод Туманов назвал неподходящие для разведения на дачном участке растения

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Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что некоторые растения — потенциальный источник проблем. Он назвал культуры, которые не стоит сажать на участке.
Садовод Туманов назвал неподходящие для разведения на дачном участке растения
  • Gettyimages.ru
  • © cjp

В беседе с Пятым каналом эксперт объяснил, что к условной группе нежелательных можно отнести быстрорастущие растения, а также виды, которые активно распространяются вне своего естественного ареала обитания. В процессе они зачастую полностью вытесняют другую растительность из-за отсутствия сдерживающих факторов.

«Есть, например, очень активно растущие какие-то растения, которые постоянно приходится ограничивать, тот же топинамбур. Если вы его не будете выпалывать, у вас всё топинамбуром зарастёт», — предупредил Туманов.

В качестве примера он привёл такие виды растений, как портулак огородный, страусник обыкновенный, горец восточный, амарант декоративный или краснолистный и другие.

Ранее, как пишет kp.ru, эксперты Роскачества назвали нормативы уровня шума в жилых домах.

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