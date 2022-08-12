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Подмосковье и Краснодарский край обменялись опытом создания индустриальной инфраструктуры

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Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам развития Александр Руппель прибыл в Подмосковье во главе делегации для обмена опытом создания индустриальной инфраструктуры с коллегами.
Подмосковье и Краснодарский край обменялись опытом создания индустриальной инфраструктуры

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства Московской области — главу Мининвеста Екатерину Зиновьеву, в Подмосковье готовыми промышленными площадками пользуются свыше 60 компаний, поэтому регион может смело делиться успешным опытом создания таких проектов.

«Встреча с коллегами из Московской области была весьма продуктивной, и мы готовы к ответному визиту для развития межрегиональных связей и усовершенствования механизмов по работе с инвесторами», — отметил Александр Руппель по итогу встречи.

Отмечается, что гости региона, в частности, посетили индустриальный парк «Сынково».

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