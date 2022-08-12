В Татарстане сократилось число ДТП

В Татарстане в этом году сократилось число ДТП, при этом выросло число погибших в них.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артёма Чукина.

Всего с января по июль в Татарстане зарегистрировано 1755 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 157 человек и 2174 получили ранения.

«По сравнению с прошлым годом есть рост по девяти погибшим, но на 186 сокращение общего количества ДТП и на 266 — по раненым», — передаёт слова Чукина «Бизнес Online».

Замминистра также отметил, что специалистами были определены потенциально опасные участки дорог, которые являются местами концентрации ДТП.