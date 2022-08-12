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В Москве завершают благоустройство квартала в Таганском районе

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Специалисты заканчивают благоустройство квартала в восточной части Таганского района Москвы в рамках программы «Мой район».
В Москве завершают благоустройство квартала в Таганском районе

Новое общественное пространство площадью 24 га расположится между улицами Новорогожской и Нижегородской, передаёт НТВ.

Территорию разделили на зоны, расширили и привели в порядок дорожки, подготовили основания детских и спортивных площадок, установили парковые качели. Начались работы по установке игровых и спортивных элементов.

В границах квартала находятся три школы, два детских сада и детская поликлиника. Каждый день через него проходят порядка 18 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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