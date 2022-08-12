В Оренбуржье организуют отдых для почти 200 детей из ЛНР
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
100 школьников до 29 августа разместят в Орске в детском оздоровительном лагере «Дружба», где для детей подготовлена насыщенная программа.
Ещё 93 школьника из Перевальского района ЛНР отдохнут в Крыму в оздоровительном пансионате «Радуга» Бахчисарайского района по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.