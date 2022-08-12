В Оренбуржье организуют отдых для почти 200 детей из ЛНР

В Оренбуржье будет организован отдых для 193 детей из Перевальского района Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

100 школьников до 29 августа разместят в Орске в детском оздоровительном лагере «Дружба», где для детей подготовлена насыщенная программа.

Ещё 93 школьника из Перевальского района ЛНР отдохнут в Крыму в оздоровительном пансионате «Радуга» Бахчисарайского района по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.