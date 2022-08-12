Педагог по технике речи Чернова рассказала, что мошенника можно распознать по неграмотности
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В беседе с Life.ru Чернова сказала, что неграмотность, попытка надавить на собеседника и плохо поставленный голос должны насторожить абонента в телефонном разговоре с незнакомцем.
«Первый признак — говор. Неважно какой: южнорусский, уральский, северный, кавказский. Людей с говором обычно не берут работать в крупные кол-центры. Второй признак — безграмотное построение предложений. В процессе разговора слышны приблатнённые интонации или хабалистость», — отметила педагог.
Она добавила, что мошенника могут выдать наглость и чрезмерная напористость в речи, её быстрый темп.
Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.