Педагог по технике речи Чернова рассказала, что мошенника можно распознать по неграмотности

Педагог по технике речи, телеведущая Ксения Чернова назвала три признака, по которым можно распознать телефонного мошенника.

В беседе с Life.ru Чернова сказала, что неграмотность, попытка надавить на собеседника и плохо поставленный голос должны насторожить абонента в телефонном разговоре с незнакомцем.

«Первый признак — говор. Неважно какой: южнорусский, уральский, северный, кавказский. Людей с говором обычно не берут работать в крупные кол-центры. Второй признак — безграмотное построение предложений. В процессе разговора слышны приблатнённые интонации или хабалистость», — отметила педагог.

Она добавила, что мошенника могут выдать наглость и чрезмерная напористость в речи, её быстрый темп.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.