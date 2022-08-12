Таиланд стал самым популярным у россиян турнаправлением на новогодние праздники

Согласно данным исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, Таиланд стал самым популярным среди жителей России зарубежным туристическим направлением на новогодние праздники.

Результаты исследования, в рамках которого были проанализированы данные бронирований клиентов с вылетом с 31 декабря по 8 января, опубликовали «Известия».

Так, 38,7% от всех зарубежных бронирований пришлось на Таиланд. Далее следуют Индонезия (10,9%) и Вьетнам (10,8%).

Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи и Москва.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.