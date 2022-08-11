В Тамбовской области обсудили динамику развития регионального АПК
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
По различным федеральным программам на развитие сельского хозяйства в 2022 году в регион поступило почти 1,5 млрд рублей.
В области продолжается кампания по уборке зерновых культур. Урожайность в этом году может составить около 41 центнера с гектара.
Производство пищевых продуктов за первое полугодие выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.