В Тамбовской области обсудили динамику развития регионального АПК

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Тамбовскую область с рабочим визитом. Он обсудил с врио главы администрации региона Максимом Егоровым перспективы развития агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

По различным федеральным программам на развитие сельского хозяйства в 2022 году в регион поступило почти 1,5 млрд рублей.

В области продолжается кампания по уборке зерновых культур. Урожайность в этом году может составить около 41 центнера с гектара.

Производство пищевых продуктов за первое полугодие выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.