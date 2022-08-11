Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту полученные при обмене валюты 1,28 млн рублей

Дзержинский суд Перми обязал банк «Тинькофф» вернуть клиенту 1,28 млн рублей, которые тот получил весной на «ошибочных» операциях по обмену валюты.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Отмечается, что весной на фоне снизившегося курса рубля клиент банка смог выгодно обменять разные валюты в связи с неправильным отображением курса у банка.

После этого в банке решили, что данными операциями организации был нанесён вред и списали с клиента более 1,28 млн рублей. Клиент, в свою очередь, обратился с иском на банк в суд и потребовал вернуть ему деньги и компенсировать моральный вред.

«Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда», — заявили в суде.

Как отметил представитель суда, кроме возврата суммы, решение предусматривает компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей и штраф 323 тыс. рублей, который будет взыскан в казну.

Отмечается, что данное решение ещё не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца.