Суд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту полученные при обмене валюты 1,28 млн рублей
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что весной на фоне снизившегося курса рубля клиент банка смог выгодно обменять разные валюты в связи с неправильным отображением курса у банка.
После этого в банке решили, что данными операциями организации был нанесён вред и списали с клиента более 1,28 млн рублей. Клиент, в свою очередь, обратился с иском на банк в суд и потребовал вернуть ему деньги и компенсировать моральный вред.
«Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда», — заявили в суде.
Как отметил представитель суда, кроме возврата суммы, решение предусматривает компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей и штраф 323 тыс. рублей, который будет взыскан в казну.
Отмечается, что данное решение ещё не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца.