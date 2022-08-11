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В горах КЧР нашли останки 23 красноармейцев

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В горах Карачаево-Черкесии нашли останки 23 красноармейцев. Поисковые работы проходили с 27 июля по 6 августа на территории ущелий Марухского и Архызского перевалов в Зеленчукском районе.
В горах КЧР нашли останки 23 красноармейцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Работы проводили члены организации «Поисковое движение России».

«Во время поисковых мероприятий сводными поисковыми отрядами в районе склона горы Красная Горка вблизи Марухского перевала были обнаружены и изъяты останки 23 бойцов Красной армии, погибших в период Великой Отечественной войны в сражениях против немецко-фашистских войск при битве за Кавказ и до сих пор числящихся пропавшими без вести», — рассказали в ведомстве.

Останки, протоколы раскопок и фотографии переданы в Зеленчукский межрайонный следственный отдел.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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