В горах КЧР нашли останки 23 красноармейцев

В горах Карачаево-Черкесии нашли останки 23 красноармейцев. Поисковые работы проходили с 27 июля по 6 августа на территории ущелий Марухского и Архызского перевалов в Зеленчукском районе.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Работы проводили члены организации «Поисковое движение России».

«Во время поисковых мероприятий сводными поисковыми отрядами в районе склона горы Красная Горка вблизи Марухского перевала были обнаружены и изъяты останки 23 бойцов Красной армии, погибших в период Великой Отечественной войны в сражениях против немецко-фашистских войск при битве за Кавказ и до сих пор числящихся пропавшими без вести», — рассказали в ведомстве.

Останки, протоколы раскопок и фотографии переданы в Зеленчукский межрайонный следственный отдел.

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