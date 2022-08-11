На форуме «Армия-2022» представят вездеходы из Курганской области

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представят продукцию курганской компании «Вездеходы «Бурлак».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Грузо-пассажирский вездеход для перевозки грузов весом до трёх тонн и вместимостью до 19 человек. Модификация с крано-манипуляторной установкой и прицепом. «Бурлак» с медицинским модулем для транспортировки и лечения пациентов в труднопроходимых и отдалённых регионах, а также новая разработка с буровой установкой», — перечислили номенклатуру представляемой продукции в компании.

Всего на предприятии выпускают 13 модификаций вездехода и более 60 модификаций прицепа.

Ранее ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представит свою продукцию на форуме «Армия-2022».