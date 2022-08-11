В Ростовской области обезвредили более 200 боеприпасов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Военные действия проходили в регионе с осени 1941 по лето 1943 года.
Как отметил заместитель губернатора Вадим Артёмов, в конце августа область будет отмечать 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков, но снаряды по-прежнему находят в регионе. Так, в 2021 году обезвредили более 770 взрывоопасных объектов.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.