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В Ростовской области обезвредили более 200 боеприпасов с начала года

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В Ростовской области обезвредили более 200 боеприпасов времён Великой Отечественной войны за январь — июль 2022 года.
В Ростовской области обезвредили более 200 боеприпасов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Военные действия проходили в регионе с осени 1941 по лето 1943 года.

Как отметил заместитель губернатора Вадим Артёмов, в конце августа область будет отмечать 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков, но снаряды по-прежнему находят в регионе. Так, в 2021 году обезвредили более 770 взрывоопасных объектов.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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