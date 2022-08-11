На Кубани отдохнули более 2 тысяч детей из Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В настоящее время в 11 санаториях региона находятся 1090 детей, с ними работают педагоги-психологи.
Краевой Минтруд следит за качеством отдыха несовершеннолетних. Разработаны досуговая, развлекательная и образовательная программы.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.