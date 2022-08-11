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Адвокат Власова рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность

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Адвокат Ольга Власова рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.
Адвокат Власова рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность
  • РИА Новости

«К самым распространённым причинам отказа относятся: неполный комплект документов или наличие фактических ошибок в них, нарушения при подаче заявления (подаёт третье лицо, а не собственник), отсутствие у заявителя прав и полномочий на подачу документов», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, дом не зарегистрируют, если он находится в природоохранной зоне, между правами собственности обнаружены противоречия, право собственности было оспорено в судебном порядке и признано недействительным, границы участка указаны неверно или отсутствуют.

«Вы не сможете оформить дом в собственность, если не оплатили госпошлину», — добавила Власова.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье заключили первый договор по программе «Дачная амнистия».

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