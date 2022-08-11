ОНК: журналистка Александра Баязитова помещена в шестиместную камеру СИЗО
- РИА Новости
«Баязитова вчера вечером была доставлена в СИЗО, она содержится в шестиместной камере. Одна её соседка подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, другие в грабеже», — рассказал правозащитник.
Он уточнил, что это так называемая «карантинная камера», где арестованные находятся до трёх недель на время проведения анализов на COVID-19 и другие инфекции.
В это же время им подбирают постоянные камеры с учётом требований законодательства и психологической совместимости.
«В камере есть телевизор, холодильник, но сокамерницы Баязитовой пожаловались на тараканов, отсутствие конвертов и бумаги для писем родственникам и инвентаря для уборки камеры», — сообщил правозащитник.
По его словам, Баязитова заявила о наличии у неё хронических заболеваний, в связи с чем члены комиссии рекомендовали администрации обеспечить контроль состояния её здоровья.
Арестованные вместе с Баязитовой медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова, которые проходят по тому же делу, также находятся в этом СИЗО, но на время карантина содержатся поодиночке в карцерных помещениях, где нет телевизоров и холодильников.
«Это не наказание, просто СИЗО переполнено, там сверх лимита сто женщин, и администрация использует любые помещения для размещения арестованных», — пояснил собеседник RT.
Он также уточнил, что Баязитова заявила, что вину не признаёт.
«Архарова сказала, что вину признала частично, она сотрудничает со следствием и не понимает, зачем её держать в СИЗО, тем более что на её попечении престарелые родители. Чурилина сообщила, что вину признала», — рассказал Иванов.
Накануне суд до 7 октября арестовал Александру Баязитову, которая в разное время была экономическим корреспондентом различных российских СМИ.