Проекту по созданию технопарка в районе Аэропорт предоставили льготы

Столичные власти присвоили статус инвестиционного приоритетного проекту по созданию технопарка «Алкон Север». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Новый статус позволит снизить налоговую нагрузку инвестора по региональным выплатам, а ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города, будет снижена до 13,5%.

Кроме того, обнулится ставка налога на имущество. Земельный налог будет снижен до 0,7%.

«Алкон Север» построят в районе Аэропорт. В технопарке разместят компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения и работе с базами данных. Также на территории продолжат работу научно-исследовательские подразделения завода «Изолятор».

Ранее НСН сообщала, что в Москве в строительство шести технопарков и промкомплекса вложат около 22 млрд рублей.