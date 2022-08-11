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Проекту по созданию технопарка в районе Аэропорт предоставили льготы

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Столичные власти присвоили статус инвестиционного приоритетного проекту по созданию технопарка «Алкон Север». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Проекту по созданию технопарка в районе Аэропорт предоставили льготы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Новый статус позволит снизить налоговую нагрузку инвестора по региональным выплатам, а ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города, будет снижена до 13,5%.

Кроме того, обнулится ставка налога на имущество. Земельный налог будет снижен до 0,7%.

«Алкон Север» построят в районе Аэропорт. В технопарке разместят компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения и работе с базами данных. Также на территории продолжат работу научно-исследовательские подразделения завода «Изолятор».

Ранее НСН сообщала, что в Москве в строительство шести технопарков и промкомплекса вложат около 22 млрд рублей.

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