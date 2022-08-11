В Подмосковье нуждающиеся семьи получили выплаты к 1 сентября
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Многодетным семьям на каждого школьника по 3 тыс. рублей, а семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребёнка-инвалида, получили выплату в 13 тыс. рублей», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Также первоклассники из малообеспеченных семей получают к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.