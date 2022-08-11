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В Подмосковье нуждающиеся семьи получили выплаты к 1 сентября

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В Московской области многодетные и семьи с невысоким уровнем дохода получили выплаты к 1 сентября. Их начали перечислять 10 августа.
В Подмосковье нуждающиеся семьи получили выплаты к 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Многодетным семьям на каждого школьника по 3 тыс. рублей, а семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребёнка-инвалида, получили выплату в 13 тыс. рублей», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Также первоклассники из малообеспеченных семей получают к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.

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